Мы в соц.сетях:
Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
12:27   22 Октября 2018
Россия

Трое пострадавших в Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии — Минздрав

Трое пострадавших в Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии — Минздрав

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что в больницах после взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже остаются 46 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии. 

По информации Минздрава РФ, по состоянию на утро понедельник, 22 октября, в больницах остаются 46 пострадавших, из них 26 детей. Врачи оценили состояние восьмерых пострадавших как тяжелое, 20 — как средней степени тяжести, 16 — как удовлетворительное. Министерство здравоохранения РФ уточнило, что крайне тяжелые и тяжелые пациенты стабильны. Отрицательной динамики нет.

В среду, 17 октября, Владислав Росляков взорвал политехнический колледж в Керчи и расстрелял студентов. Погибли 21 человек, среди них студенты и сотрудники колледжа. Возбудили уголовное дело по факту убийства людей общеопасным способом. Стрелок свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#пострадавшие #минздрав #керчь #колледж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...