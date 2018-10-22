Трое пострадавших в Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии — Минздрав

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что в больницах после взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже остаются 46 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

По информации Минздрава РФ, по состоянию на утро понедельник, 22 октября, в больницах остаются 46 пострадавших, из них 26 детей. Врачи оценили состояние восьмерых пострадавших как тяжелое, 20 — как средней степени тяжести, 16 — как удовлетворительное. Министерство здравоохранения РФ уточнило, что крайне тяжелые и тяжелые пациенты стабильны. Отрицательной динамики нет.

В среду, 17 октября, Владислав Росляков взорвал политехнический колледж в Керчи и расстрелял студентов. Погибли 21 человек, среди них студенты и сотрудники колледжа. Возбудили уголовное дело по факту убийства людей общеопасным способом. Стрелок свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.