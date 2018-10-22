Двое полицейских арестованы в Нижнем Тагиле по делу о пытках местного жителя

Двоих правоохранителей задержали в Нижнем Тагиле по подозрению в пытках мужчины в отделении. Об этом сообщила член ОНК Свердловской области Ольга Вековшинина в своем Facebook.

«На прошлой неделе был арестован до 9 декабря 2018 года опер 21 отдела полиции (...) как один из подозреваемых в пытках тагильчанина Максима Червоткина. Вчера задержали еще одного, думаю, суд будет в скорости», написала Вековшинина.

По ее информации, 3 октября тагильчанина вызвали в полицейский отдел из-за якобы неоплаченных штрафов. Местного жителя избивали и удерживали в отделении до вечера следующего дня.

Вековшинина также рассказала о «неважном» состоянии здоровья мужчины: он паникует, если ему нужно куда-то идти, или если кто-то стучит в дверь и «постоянно находится в эмоциональном напряжении».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Интерфаксу, что информацию проверяют сотрудники Следкома и правоохранители из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД РФ.

По словам Горелых, если данные СМИ подтвердятся, последуют жесткие меры, вплоть до увольнения из структур МВД и уголовного наказания.