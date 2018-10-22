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12:06   22 Октября 2018
Россия

ПФР опроверг информацию о сокращении переводов пенсионных накоплений в НПФ

ПФР опроверг информацию о сокращении переводов пенсионных накоплений в НПФ

Ранее СМИ сообщали, что сентябрь 2018 года стал самым провальным месяцем в переходной программе, поскольку Пенсионный фонд России (ПФР) получил только 37 тысяч заявлений на перевод накоплений. Показатель в пять раз меньше, чем в августе.

Авторы статьи считают, что падение темпов связано с прекращением подачи документов через курьера. В сентябре получена всего лишь тысяча обращений, хотя в августе их количество достигло 170 тысяч.

Пресс-служба ПФР пояснила, что никакого сокращения переводов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) нет. До конца этого года россиянин еще может изменить выбор несколько раз, просто подав заявление. Также в ПФР отметили, что итоге переходной компании текущего года подведут только в марте. После этого Фонд опубликует данные о росте, снижении и другим параметрам кампании.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #пенсии #политика #пфр

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