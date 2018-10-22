Экс-начальника цеха Воронежского мехзавода приговорили к двум годам колонии

Советский районный суд Воронежа приговорил бывшего начальника цеха Воронежского механического завода Александра Тычинина к двум годам колонии из-за аварии транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04», которая произошла 1 декабря 2016 года. Обвинения приведены по статье «Злоупотребление должностными полномочиями повлекшими тяжкие последствия».

О подробностях нарушения не сообщили. Помощник судьи, рассматривавшей дело, подтвердил, что это связано с «Прогрессом МС-04».

1 декабря 2016 года космический грузовик должен был доставить на Международную космическую станцию более двух тонн груза. Однако произошла потеря связи. Основная версия аварии — разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя. Общий убыток составил более двух миллиардов рублей. Генеральный директор Воронежского мехзавода Иван Коптев после аварии подал заявление об отставке по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».