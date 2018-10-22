Мы в соц.сетях:
Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

 Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

 Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
12:07   22 Октября 2018
Россия

Экс-начальника цеха Воронежского мехзавода приговорили к двум годам колонии

Экс-начальника цеха Воронежского мехзавода приговорили к двум годам колонии

Советский районный суд Воронежа приговорил бывшего начальника цеха Воронежского механического завода Александра Тычинина к двум годам колонии из-за аварии транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04», которая произошла 1 декабря 2016 года. Обвинения приведены по статье «Злоупотребление должностными полномочиями повлекшими тяжкие последствия».

О подробностях нарушения не сообщили. Помощник судьи, рассматривавшей дело, подтвердил, что это связано с «Прогрессом МС-04». 

1 декабря 2016 года космический грузовик должен был доставить на Международную космическую станцию более двух тонн груза. Однако произошла потеря связи. Основная версия аварии — разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя. Общий убыток составил более двух миллиардов рублей. Генеральный директор Воронежского мехзавода Иван Коптев после аварии подал заявление об отставке по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#суд #приговор #космос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...