Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве

Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, пишет РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудит в помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном злободневные вопросы, касающиеся отношений Москвы и Вашингтона. Кроме того, Россия намерена получить от Болтона объяснения по поводу дальнейших шагов США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ожидается, что Болтон во время своего визита в Москву встретится с главой государства Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.