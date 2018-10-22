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Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

 Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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11:58   22 Октября 2018
Весь мир

Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве

Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве

Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, пишет РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудит в помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном злободневные вопросы, касающиеся отношений Москвы и Вашингтона. Кроме того, Россия намерена получить от Болтона объяснения по поводу дальнейших шагов США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ожидается, что Болтон во время своего визита в Москву встретится с главой государства Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #патрушев #болтон

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