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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

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11:38   22 Октября 2018
Россия

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Ракета-носитель «Союз-ФГ», по предварительному плану», отправится к Международной космической станции 18 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

По его словам, ракета понесет грузовой корабль «Прогресс МС-10»​​​. Следующий пилотируемый полет, по словам источника РИА Новости, предварительно запланирован на 3 декабря. Точная дата будет утверждена на заседании аварийной комиссии 30 октября.

11 октября произошла первая в истории России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывел на орбиту новый экипаж МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно катапультировались.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #роскосмос #союз-фг

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