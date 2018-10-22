Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Ракета-носитель «Союз-ФГ», по предварительному плану», отправится к Международной космической станции 18 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

По его словам, ракета понесет грузовой корабль «Прогресс МС-10»​​​. Следующий пилотируемый полет, по словам источника РИА Новости, предварительно запланирован на 3 декабря. Точная дата будет утверждена на заседании аварийной комиссии 30 октября.

11 октября произошла первая в истории России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывел на орбиту новый экипаж МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно катапультировались.