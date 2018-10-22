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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

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Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
11:42   22 Октября 2018
Весь мир

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Хосейн Ансари 23 октября посетит Москву для проведения консультаций в российском МИД. Об этом сообщил замминистра внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов.

15 октября сообщалось, что российская сторона поможет иранской обойти санкции США. Главы России, Ирана и Турции разработали механизм на тегеранском саммите 7 сентября. Журналистка Дана Вайс сообщила, что иранская нефть будет идти на российские заводы в Каспийском море, а после поступать на международный рынок под видом российского. Она выразила мнение, что Европа одобрит сделку для сохранения ядерной сделки.

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Автор: Анна Манц
#москва #мид #иран

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