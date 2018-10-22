Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Хосейн Ансари 23 октября посетит Москву для проведения консультаций в российском МИД. Об этом сообщил замминистра внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов.

15 октября сообщалось, что российская сторона поможет иранской обойти санкции США. Главы России, Ирана и Турции разработали механизм на тегеранском саммите 7 сентября. Журналистка Дана Вайс сообщила, что иранская нефть будет идти на российские заводы в Каспийском море, а после поступать на международный рынок под видом российского. Она выразила мнение, что Европа одобрит сделку для сохранения ядерной сделки.