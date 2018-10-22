Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов РФ и Саудовской Аравии — МИД

Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается. РФ ожидает завершения расследования смерти арабского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он уточнил, что ситуация с гибелью журналиста Джамаля Хашогги не повлияла на подготовку контактов между Москвой и Эр-Риядом.

«Мы ждем, когда окончательно расследование (завершится). Так что надо набраться терпения, подождать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Отвечая на вопрос о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию, Богданов сообщил, что в королевство уже ездила российская межведомственная делегация. Он подчеркнул, что необходимо дождаться результатов расследования.

Саудовскую Аравию подозревают в причастности к убийству Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле. Он отправился туда 2 октября для оформления развода и исчез. Генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб в субботу признал, что оппозиционного журналиста убили в ходе ссоры на территории стамбульского консульства. По делу арестовали 18 подданных, ведется расследование.