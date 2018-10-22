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Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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11:56   22 Октября 2018
Россия

Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов РФ и Саудовской Аравии — МИД

Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов РФ и Саудовской Аравии — МИД

Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается. РФ ожидает завершения расследования смерти арабского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он уточнил, что ситуация с гибелью журналиста Джамаля Хашогги не повлияла на подготовку контактов между Москвой и Эр-Риядом.

«Мы ждем, когда окончательно расследование (завершится). Так что надо набраться терпения, подождать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Отвечая на вопрос о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию, Богданов сообщил, что в королевство уже ездила российская межведомственная делегация. Он подчеркнул, что необходимо дождаться результатов расследования.

Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов РФ и Саудовской Аравии — МИД

Саудовскую Аравию подозревают в причастности к убийству Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле. Он отправился туда 2 октября для оформления развода и исчез. Генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб в субботу признал, что оппозиционного журналиста убили в ходе ссоры на территории стамбульского консульства. По делу арестовали 18 подданных, ведется расследование.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #саудовская аравия #мид рф #хашогги

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