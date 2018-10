Страны НАТО объединили усилия в противодействии российским подлодкам — СМИ

США и союзники по Североатлантическому альянсу объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия российским подводным лодкам, передает Defense News со ссылкой на обнародованный в октябре пресс-релиз, который подготовили по итогам прошедшего в июле саммита НАТО.

По информации издания, соглашение по созданию беспилотных морских систем — еще одно свидетельство опасений стран-членов НАТО «из-за растущей угрозы» со стороны российских подлодок. Брюссель, Копенгаген, Берлин, Афины, Рим, Амстердам, Осло, Варшава, Лиссабон, Мадрид, Анкара, Лондон и Вашингтон подписали план реализации совместных мер по разработке технологии, которые позволят обнаруживать подводные мины и субмарины.

Беспилотные системы увеличат не только ситуационную осведомленность НАТО, но и контроль США и союзников по альянсу над морями. В заявлении отметили, что работы ведутся параллельно во всех странах, которые подписали совместный план, чтобы обеспечить конкуренцию между осуществляющими подобные разработки компаниями и, соответственно, добиться максимальной технической эффективности будущих морских дронов.

