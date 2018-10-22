Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Глава МИД Мадагаскара Элуа Дуву заявил об этом на пленарном совещании форума «Россия — Африка». Министр также надеется, что стороны будут сотрудничать в научно-исследовательской работе.

Дуву пояснил, что страны Африки намерены расширять тематическое сотрудничество с другими государствами. Мадагаскар приветствует интерес России в отношении африканского континента и то, что Москва делится наработками в различных областях, заявил глава МИД.

Также министр отметил важность проходящего форума. Политик уверен, что площадка поспособствует развитию диалога по государствам Африки. Дулу подчеркнул, что континент ждет большое будущее.