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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

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11:29   22 Октября 2018
Весь мир

Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов Москвы и Эр-Рияда — Богданов

Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов Москвы и Эр-Рияда — Богданов

Россия и Саудовская Аравия продолжают готовиться к саммиту, несмотря на исчезновение в Турции саудовского журналиста Джамала Хашогги, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Он уточнил, что стороны продолжают контактировать, в частности, российская межведомственная делегация высокого уровня ездила в Эр-Рияд, чтобы подготовить саммит. Дело Хашогги не остановило процесс.

Тем более, подчеркнул Богданов, что указанное дело, хоть и нашумевшее, еще не раскрыто. Расследование продолжается, и нужно дождаться его результатов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #саудовская аравия #весь мир

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