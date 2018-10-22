Дело Хашогги не повлияло на подготовку контактов Москвы и Эр-Рияда — Богданов

Россия и Саудовская Аравия продолжают готовиться к саммиту, несмотря на исчезновение в Турции саудовского журналиста Джамала Хашогги, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Он уточнил, что стороны продолжают контактировать, в частности, российская межведомственная делегация высокого уровня ездила в Эр-Рияд, чтобы подготовить саммит. Дело Хашогги не остановило процесс.

Тем более, подчеркнул Богданов, что указанное дело, хоть и нашумевшее, еще не раскрыто. Расследование продолжается, и нужно дождаться его результатов.