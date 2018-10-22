Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участниц 66-го Всемирного конгресса мировой ассоциации женщин-предпринимателей FCEM. Мероприятие пройдет в Москве с 22 по 24 октября.

Президент заявил, что участие женщин в бизнесе, а также в развитии экономики имеет колоссальное значение. Он отметил, что сложно переоценить роль женщин в мировом социально-экономическом процессе.

Путин подчеркнул, что женское предпринимательство является примером ответственного и профессионального отношения к деловым вопросам. В наше время женщины добиваются успеха как в карьере, так и других сферах жизни. По словам президента, прекрасный пол играет ключевую роль в сохранении института семьи и поддержке детства.