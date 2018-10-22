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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

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 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
11:39   22 Октября 2018
Россия

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участниц 66-го Всемирного конгресса мировой ассоциации женщин-предпринимателей FCEM. Мероприятие пройдет в Москве с 22 по 24 октября.

Президент заявил, что участие женщин в бизнесе, а также в развитии экономики имеет колоссальное значение. Он отметил, что сложно переоценить роль женщин в мировом социально-экономическом процессе.

Путин подчеркнул, что женское предпринимательство является примером ответственного и профессионального отношения к деловым вопросам. В наше время женщины добиваются успеха как в карьере, так и других сферах жизни. По словам президента, прекрасный пол играет ключевую роль в сохранении института семьи и поддержке детства.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #бизнес #общество

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