РПЦ опровергла информацию о возможном визите папы Римского в РФ

Визит папы Римского Франциска в Россию не обсуждался на встрече председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона с кардиналом-дьяконом Куртом Кохом.

Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

«По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов: вопрос о визите римского папы в Россию на повестке дня не стоит», — написал Легойда.

Он подчеркнул, что Иларион не обсуждал такой вопрос на недавней встрече с кардиналом Кохом. Представитель РПЦ призвал россиян пользоваться только проверенными источниками.