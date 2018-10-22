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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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11:27   22 Октября 2018
Россия

РПЦ опровергла информацию о возможном визите папы Римского в РФ

РПЦ опровергла информацию о возможном визите папы Римского в РФ

Визит папы Римского Франциска в Россию не обсуждался на встрече председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона с кардиналом-дьяконом Куртом Кохом.

Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

«По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов: вопрос о визите римского папы в Россию на повестке дня не стоит», — написал Легойда.

Он подчеркнул, что Иларион не обсуждал такой вопрос на недавней встрече с кардиналом Кохом. Представитель РПЦ призвал россиян пользоваться только проверенными источниками. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #рпц #папа римский #легойда

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