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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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11:21   22 Октября 2018
Россия

Главного тренера ФК «Спартак» Каррера отправили в отставку

Главного тренера ФК «Спартак» Каррера отправили в отставку

Совет директоров московского профессионального футбольного клуба «Спартак» освободил главного тренера Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначили испанца Рауля Рианчо.

По информации ФК «Спартак», футбольный клуб поблагодарил Массимо Карреру за проделанную работу. Итальянец «золотыми буквами вписал свое имя» в историю «Спартака» и стал «одним из творцов долгожданного чемпионства».

Итоги прошлого сезона не удовлетворили ФК «Спартак». Массимо Каррера не выполнил поставленные задачи, а результаты и игра футбольной команды показали, что «тенденции к улучшению нет». В понедельник, 22 октября, итальянец покидает пост главного тренера команды, уточнили в ФК «Спартак».

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Автор: Анатолий Кубарев
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