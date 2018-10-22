Роскосмос заказал разработку облика космического буксира с электродвигателями

Конструкторское бюро «Арсенал» разработает для Роскосмоса облик космического буксира, оснащенного не только с ядерной энергоустановкой, но и электрореактивными двигателями. Дополнительная задача внесена изменением в контракт от ноября 2017 года, сообщает РИА Новости.

В документации говорится, что при разработке проектного облика космического комплекса и технического облика космического аппарата для межорбитальной транспортировки грузов должны быть проведены «расчетно-экспериментальные исследования применения электрореактивных двигателей различных типов».

Ранее от бюро требовалось проработать облик космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Эта задача осталась, но добавился пункт об электроракетных двигателях.