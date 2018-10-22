Силуанов призвал страны ЕАЭС создавать единые стандарты для предпринимательства

Первый вице-премьер РФ, глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что странам ЕАЭС необходимо принимать единые нормативные и правовые акты, созданные на основе лучших мировых практик. Это позволит улучшить условия для предпринимательства и увеличить темпы роста экономики.

Он напомнил, что Россия за шесть лет поднялась в рейтинге Doing Business, который показывает степень легкости ведения малого и среднего бизнеса в стране, с 120 позиции до 35 места. Силуанов выразил уверенность, что такой опыт может заинтересовать членов Евразийского экономического союза.

Также страны ЕАЭС недавно приняли Таможенный кодекс Евразийского пространства, который призван автоматизировать, ускорить и упростить таможенные процессы.