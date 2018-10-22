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Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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14:08   22 Октября 2018
Весь мир

Силуанов призвал страны ЕАЭС создавать единые стандарты для предпринимательства

Силуанов призвал страны ЕАЭС создавать единые стандарты для предпринимательства

Первый вице-премьер РФ, глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что странам ЕАЭС необходимо принимать единые нормативные и правовые акты, созданные на основе лучших мировых практик. Это позволит улучшить условия для предпринимательства и увеличить темпы роста экономики.

Он напомнил, что Россия за шесть лет поднялась в рейтинге Doing Business, который показывает степень легкости ведения малого и среднего бизнеса в стране, с 120 позиции до 35 места. Силуанов выразил уверенность, что такой опыт может заинтересовать членов Евразийского экономического союза.

Также страны ЕАЭС недавно приняли Таможенный кодекс Евразийского пространства, который призван автоматизировать, ускорить и упростить таможенные процессы.

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Автор: Анна Манц
#еаэс #силуанов

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