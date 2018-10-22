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Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
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11:06   22 Октября 2018
Россия

Врио главы Башкирии Хабиров уволил руководителя «Башавтотранса»

Врио главы Башкирии Хабиров уволил руководителя «Башавтотранса»

Временно исполняющий обязанности главы Башкири Радий Хабиров распорядился уволить Разима Махиянова с должности руководителя предприятия «Башавтотранс». Материалы по убыткам организации и признакам коррупции он поручил направить в прокуратуру.

Врио главы в понедельник, 22 октября, провел совещание правительства. Хабиров отправил в отставку восемь вице-премьеров. Кроме того, он распорядился разобраться с убытками на крупном госпредприятии «Башавтотранс».

Врио главы Башкирии Хабиров уволил руководителя «Башавтотранса»

По его информации, они увеличились в 2,5 раза за последние 7 месяцев. По словам Хабирова, он видит элементы коррупции в работе организации. Врио главы Башкортостана удивлен, что на должность руководителя был назначен человек, который ранее ликвидировал три крупных региональных предприятия.

«По «Башавтотрансу» сегодня руководитель должен быть уволен, пожалуйста, доложите об увольнении и представьте кандидатуру человека, который будет исправлять то, что там происходит. И материалы по «Башавтотрансу» отправьте в прокуратуру», — заявил Хабиров.

ГУП «Башавтотранс» — крупнейшее в России автотранспортное предприятие, охватывающее своей деятельностью весь Башкортостан, основано в 1921 году. Махиянов руководит транспортным комплексом с 2017 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#коррупция #башкирия #хабиров #башавтотранс

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