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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
11:13   22 Октября 2018
Весь мир

Соглашение по Brexit готово на 95 процентов — Мэй

Соглашение по Brexit готово на 95 процентов — Мэй

Суть итоговой сделки между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit по подавляющему большинству вопросов уже ясна, осталось согласовать вопрос, касающийся границ Северной Ирландии, цитирует заявление британского премьера Терезу Мэй агентство Reuters.

Соглашение по Brexit готово на 95%, однако документ не подпишут до тех пор, пока стороны не согласуют механизм сохранения Северной Ирландии в составе общего рынка ЕС и таможенного союза. Мэй напомнила, что Британия не может принять предложение ЕС, предполагающее сохранение Северной Ирландии внутри таможенной зоны, существующей отдельно от Соединенного Королевства. Это разрушит целостность Великобритании.

Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта следующего года. После этого, согласно плану, начнется переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет ЕС.

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Автор: Юлия Халус
#ес #brexit #британия #политика #весь мир

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