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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

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 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
10:57   22 Октября 2018
Весь мир

МИД Китая: Выход США из договора о РСМД будет иметь многосторонний негативный эффект

МИД Китая: Выход США из договора о РСМД будет иметь многосторонний негативный эффект

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) имеет важное значение, а выход из него США будет иметь негативный многосторонний эффект, пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая напомнили, что ДРСМД был заключен во время холодной войны между США и СССР. Именно это соглашение сыграло ключевую роль в стабилизации международных отношений, поддержании стабильности во всем мире. Оно по-прежнему важно и сегодня.

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон больше не будет соблюдать условия Договора. Он также отметил, что Штаты будут развивать вооружение.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #вооружение #дрсмд

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