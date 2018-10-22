МИД Китая: Выход США из договора о РСМД будет иметь многосторонний негативный эффект

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) имеет важное значение, а выход из него США будет иметь негативный многосторонний эффект, пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая напомнили, что ДРСМД был заключен во время холодной войны между США и СССР. Именно это соглашение сыграло ключевую роль в стабилизации международных отношений, поддержании стабильности во всем мире. Оно по-прежнему важно и сегодня.

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон больше не будет соблюдать условия Договора. Он также отметил, что Штаты будут развивать вооружение.