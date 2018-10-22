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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
10:36   22 Октября 2018
Весь мир

Лавров не исключил проведение саммита «Россия — Африка»

Лавров не исключил проведение саммита «Россия — Африка»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что почву для полноценного саммита подготовят запланированные на ближайшее время российско-африканский парламентский форум и бизнес-форум «Россия — Африка».

Дипломат подчеркнул, что Москва всячески поспособствует поведению саммита «Россия — Африка». Главное — обеспечить его наполненность конкретным и взаимовыгодным содержанием.

Бизнес-форум «Россия — Африка» в понедельник проходит в Москве. Встреча расценивается как подготовка к саммиту России и стран Африки.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #африка #весь мир

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