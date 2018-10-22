Лавров не исключил проведение саммита «Россия — Африка»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что почву для полноценного саммита подготовят запланированные на ближайшее время российско-африканский парламентский форум и бизнес-форум «Россия — Африка».

Дипломат подчеркнул, что Москва всячески поспособствует поведению саммита «Россия — Африка». Главное — обеспечить его наполненность конкретным и взаимовыгодным содержанием.

Бизнес-форум «Россия — Африка» в понедельник проходит в Москве. Встреча расценивается как подготовка к саммиту России и стран Африки.