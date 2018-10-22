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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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10:41   22 Октября 2018
Весь мир

Россия зафиксировала семь случаев стрельбы в Сирии — Минобороны

Россия зафиксировала семь случаев стрельбы в Сирии — Минобороны

По словам Минобороны РФ, в Латакии зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня, в Алеппо — шесть. Турция нарушений нарушений не обнаружила.

Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства. Уточняется, что днем центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Джисрейн (Дамаск) выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

В МО отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения огня не подписывались. Число вооруженных формирований, которые заявили о примирении, не изменилось — 234.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #дамаск #минобороны #нарушение перемирия

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