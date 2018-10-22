Россия зафиксировала семь случаев стрельбы в Сирии — Минобороны

По словам Минобороны РФ, в Латакии зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня, в Алеппо — шесть. Турция нарушений нарушений не обнаружила.

Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства. Уточняется, что днем центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Джисрейн (Дамаск) выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

В МО отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения огня не подписывались. Число вооруженных формирований, которые заявили о примирении, не изменилось — 234.