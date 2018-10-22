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Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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10:29   22 Октября 2018
Россия

Уступил молодым. Усманов отказался от доли Mail.Ru Group

Уступил молодым. Усманов отказался от доли Mail.Ru Group

Алишер Усманов передал право управления своей долей в Mail.Ru Group главе холдинга Борису Добродееву. Теперь Добродеев будет голосовать долей холдинга USM и компании «МегаФон», пишет «Коммерсант».

По словам Усманова, эту передачу он готовил не один год, «потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должны руководить молодые».

«Это должны быть талантливые и амбициозные люди, которые остро чувствуют тренды современного цифрового бизнеса», — сказал бизнесмен.

Он также заявил, что планирует заниматься благотворительностью, а также электронной торговлей. В частности, в ближайшие годы Усманов намерен совместно с партнерами из Alibaba «построить крупнейшую компанию в сфере e-commerce в Европе, потеснив позиции таких гигантов, как Amazon и Ebay».

Помимо Добродеева в совет директоров Mail.Ru Group номинировали заместителя гендиректора Дмитрия Сергеева, а также представителей «Газпромбанка» — зампреда Алана Ваксмана и первого вице-президента Сергея Меднова. Им предстоит заменить Сергея Солдатенкова, Анну Серебряникову, Ивана Стрешинского и Влада Вольфсона.

USM контролировал Mail.Ru Group через принадлежащие ему «МегаФон» и «МФ Технологии». После новых назначений в «МФ Технологии» не оказалось представителей «Мегафона» и Ростеха, притом, что изначально это было совместное предприятие четырех компаний.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #mail.ru #усманов

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