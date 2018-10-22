Уступил молодым. Усманов отказался от доли Mail.Ru Group

Алишер Усманов передал право управления своей долей в Mail.Ru Group главе холдинга Борису Добродееву. Теперь Добродеев будет голосовать долей холдинга USM и компании «МегаФон», пишет «Коммерсант».

По словам Усманова, эту передачу он готовил не один год, «потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должны руководить молодые».

«Это должны быть талантливые и амбициозные люди, которые остро чувствуют тренды современного цифрового бизнеса», — сказал бизнесмен.

Он также заявил, что планирует заниматься благотворительностью, а также электронной торговлей. В частности, в ближайшие годы Усманов намерен совместно с партнерами из Alibaba «построить крупнейшую компанию в сфере e-commerce в Европе, потеснив позиции таких гигантов, как Amazon и Ebay».

Помимо Добродеева в совет директоров Mail.Ru Group номинировали заместителя гендиректора Дмитрия Сергеева, а также представителей «Газпромбанка» — зампреда Алана Ваксмана и первого вице-президента Сергея Меднова. Им предстоит заменить Сергея Солдатенкова, Анну Серебряникову, Ивана Стрешинского и Влада Вольфсона.

USM контролировал Mail.Ru Group через принадлежащие ему «МегаФон» и «МФ Технологии». После новых назначений в «МФ Технологии» не оказалось представителей «Мегафона» и Ростеха, притом, что изначально это было совместное предприятие четырех компаний.