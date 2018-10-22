Минобороны РФ получило очередной полк С-400 «Триумф»

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз — Антей». Очередной полк ЗРС С-400 «Триумф» был передан оборонному ведомству в рамках гособоронзаказа.

В концерне отметили, что техника на первых стрельбах успешно отработала, замечаний нет. Расчеты ВКС РФ справились с поставленной задачей. Специалисты «Алмаз — Антея» присутствовали на стрельбах от начала и до конца.

С-400 способна защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.