Мы в соц.сетях:
Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
10:34   22 Октября 2018
Россия

Минобороны РФ получило очередной полк С-400 «Триумф»

Минобороны РФ получило очередной полк С-400 «Триумф»

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз — Антей». Очередной полк ЗРС С-400 «Триумф» был передан оборонному ведомству в рамках гособоронзаказа. 

В концерне отметили, что техника на первых стрельбах успешно отработала, замечаний нет. Расчеты ВКС РФ справились с поставленной задачей. Специалисты «Алмаз — Антея» присутствовали на стрельбах от начала и до конца.

С-400 способна защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #вооружение #с-400 #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...