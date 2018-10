Маск: Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации. Он откроется 10 декабря. Об этом изобретатель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Тоннель строит компания The Boring Company. Ее основал Маск в декабре 2016 года. По замыслу предпринимателя, подземные тоннели заменят наземный общественный транспорт и избавят город от пробок.

The first tunnel is almost done