Маск: Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации. Он откроется 10 декабря. Об этом изобретатель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Первый туннель почти готов», — написал Маск.

Тоннель строит компания The Boring Company. Ее основал Маск в декабре 2016 года. По замыслу предпринимателя, подземные тоннели заменят наземный общественный транспорт и избавят город от пробок.

The first tunnel is almost done — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

The Boring Company приступила к строительству тоннеля в январе прошлого года с помощью специальной машины для бурения «Нанни». По словам Маска, ее диаметр составляет 7,9 метров, длина — 121,9 метров, а весит она 1200 тонн.