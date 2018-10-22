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 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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10:23   22 Октября 2018
Весь мир

Маск: Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря

Маск: Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря

 

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации. Он откроется 10 декабря. Об этом изобретатель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Первый туннель почти готов», — написал Маск.

Тоннель строит компания The Boring Company. Ее основал Маск в декабре 2016 года. По замыслу предпринимателя, подземные тоннели заменят наземный общественный транспорт и избавят город от пробок.

The Boring Company приступила к строительству тоннеля в январе прошлого года с помощью специальной машины для бурения «Нанни». По словам Маска, ее диаметр составляет 7,9 метров, длина — 121,9 метров, а весит она 1200 тонн.

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Автор: Арсений Аскольский
#весь мир #лос-анджелес #тоннель #маск

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