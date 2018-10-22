Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Совместные военные учения «Дружба-2018» пройдут с 22 октября по 4 ноября на базе Национального контртеррористического центра Пабби в Пакистане.

Пресс-служба армии Пакистана в понедельник утром сообщила, что для участия в маневрах в страну приехали российские военные. Их самолет приземлился на военной базе Нур Ха неподалеку от Исламабада.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство, в Пакистан приехали порядка 70 тысяч военнослужащих из РФ. Это третьи по счету совместные учения. Первые прошли в 2016 году также в Пакистане, а вторые — в 2017 году в России.