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 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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10:07   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС. Отмечается, что никто не пострадал.

«По состоянию на 7.00 22 октября на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Сейчас саперы продолжают чистить от боеприпасов прилегающую к складам территорию. 

Напомним, 9 октября на складе в Черниговской области после взрыва начался пожар. Власти эвакуировали более 10 тысяч граждан, пострадавших нет. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, его территория составляет 682 гектара, из них техническая — 402 гектара.

Как сообщило Миноброны страны, к моменту возгорания на складе находилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из них готовых к применению — 43 тысячи.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #пожар #арсенал #чернигов

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