Китай не идет навстречу требованиям США в вопросах торговли, заявил советник Трампа

Такое мнение выразил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, пишет «Файнэншл таймс».

По его словам, Вашингтон предоставил Пекину список запросов по урегулированию двусторонних торговых споров. Однако Пекин их игнорирует. Советник подчеркнул, что это беспрецедентная ситуация.

Издание отмечает, что Китай в свою очередь указывает на отсутствие гибкости со стороны США, а также на непредсказуемость нынешней американской администрации, отсутствие в ней единой позиции.

Напомним, 30 ноября — 1 декабря в Аргентине состоится саммит G20. На нем может пройти встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.