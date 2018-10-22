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 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

Путин: Участие женщин в бизнесе имеет колоссальное значение для России

 Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник

Первый после аварии пуск «Союза» планируется на 18 ноября – источник
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

Замглавы МИД Ирана приедет в Москву 23 октября

 Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения

Мадагаскар надеется на сотрудничество с Россией в области здравоохранения
10:16   22 Октября 2018
Весь мир

Китай не идет навстречу требованиям США в вопросах торговли, заявил советник Трампа

Китай не идет навстречу требованиям США в вопросах торговли, заявил советник Трампа

Такое мнение выразил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, пишет «Файнэншл таймс».

По его словам, Вашингтон предоставил Пекину список запросов по урегулированию двусторонних торговых споров. Однако Пекин их игнорирует. Советник подчеркнул, что это беспрецедентная ситуация.

Издание отмечает, что Китай в свою очередь указывает на отсутствие гибкости со стороны США, а также на непредсказуемость нынешней американской администрации, отсутствие в ней единой позиции.

Напомним, 30 ноября — 1 декабря в Аргентине состоится саммит G20. На нем может пройти встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #торговая война

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