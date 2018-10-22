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 Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов

Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов
Россия готова выделить ЦАР дополнительных военных инструкторов — МИД

Россия готова выделить ЦАР дополнительных военных инструкторов — МИД

 Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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Китай не идет навстречу требованиям США в вопросах торговли, заявил советник Трампа

 Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов

Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов
9:57   22 Октября 2018
Весь мир

Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов

Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов

Кандидатуру нового спецпосланника генсека ООН по Сирии согласовывают генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш и сирийское правительство, рассказал  спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Российский дипломат уточнил, что в настоящее время конкретного имени преемника Стаффана де Мистуры нет. Рассматриваются разные кандидатуры.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет пост в конце ноября по личным причинам.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #оон #политика #весь мир

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