Кандидатура преемника Де Мистуры пока не определена — Богданов

Кандидатуру нового спецпосланника генсека ООН по Сирии согласовывают генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш и сирийское правительство, рассказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Российский дипломат уточнил, что в настоящее время конкретного имени преемника Стаффана де Мистуры нет. Рассматриваются разные кандидатуры.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет пост в конце ноября по личным причинам.