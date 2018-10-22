Перенос завода «Электроцинк» из Владикавказа не обсуждается. Пока

Глава Владикавказа после крупного пожара на предприятии потребовал его закрыть или перевезти производство на Урал.

Закрытие завода «Электроцинк» во Владикавказе, где накануне произошел крупный пожар, не обсуждается. Не рассматривается и вопрос о переносе производства. По крайней мере пока. Так заявили ИА «Политика Сегодня» в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в состав которой входит предприятие в Северной Осетии.

«Вопрос о ликвидации производства цинка во Владикавказе пока не стоит на повестке дня. Первоочередной задачей является понять, что именно послужило причиной происшествия такого масштаба. И лишь потом делать какие-либо выводы», — сказала замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина.

Накануне на заводе произошел крупный пожар площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Пожарные боролись с огнем около 13 часов. Во время тушения погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали.

Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев обратился к руководству УГМК и требованием закрыть завод «Электроцинк», который он назвал «убийцей здоровья» жителей.

«Никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди», — написал Хадарцев в Instagram.

В УГМК считают, что мэр Владикавказа просто находился под влиянием эмоций.

«Это очень эмоциональное высказывание, которое идет вразрез с объективными данными мониторинга воздуха, озвученными на брифинге главой МЧС республики, а также представителями власти и надзорными органами, — прокомментировала Пелевина. — Никаких вредоносных выбросов не было, как не было ничего такого, что могло бы сгенерировать какие-то вредные выбросы. Не буду вступать в полемику с Хадарцевым. Я считаю, что очень четко, внятно и достаточно веско высказался глава республики Вячеслав Битаров».

На брифинге глава Северной Осетии назвал провокацией слухи о том, что якобы надо бежать из города.