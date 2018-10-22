Власти Японии потребуют от Facebook улучшить защиту персональных данных

Власти Японии собираются потребовать от Facebook принять дополнительные меры, которые позволят обеспечить защиту персональных данных пользователей после утечки, которая затронула около 87 миллионов человек. Об этом пишет агентство Kyodo.

Данным вопросом займется японская правительственная комиссия по защите личных данных. Регулятор отметил, что прежде всего хочет добиться гарантий того, что Facebook будет оперативно отвечать на запросы пользователей об удалении их данных по мере необходимости. Также комиссия хочет потребовать провести расследование утечки личной информации 29 миллионов пользователей, которая произошла в сентябре.

Напомним, скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как в СМИ появилась информация о том, что соцсеть передала личные данные пользователей компании Cambridge Analytica. Утечка коснулась 87 миллионов человек. В Японии от этого пострадали 100 тысяч человек.