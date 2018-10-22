Болтон может обсудить в России личную встречу Трампа и Путина — СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Москве встретится с представителями российских властей. Собеседники могут обсудить возможную личную встречу российского и американского лидеров, пишет в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник.

Болтон находится в России 22-23 октября. На время визита запланированы его встречи с представителями властей РФ. Ожидается, что стороны поговорят о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти как в Париже 11 ноября, так и в конце ноября в Буэнос-Айресе на саммите G20.