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 Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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9:34   22 Октября 2018
Весь мир

Болтон может обсудить в России личную встречу Трампа и Путина — СМИ

Болтон может обсудить в России личную встречу Трампа и Путина — СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Москве встретится с представителями российских властей. Собеседники могут обсудить возможную личную встречу российского и американского лидеров, пишет в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник.

Болтон находится в России 22-23 октября. На время визита запланированы его встречи с представителями властей РФ. Ожидается, что стороны поговорят о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти как в Париже 11 ноября, так и в конце ноября в Буэнос-Айресе на саммите G20.

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Автор: Юлия Халус
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