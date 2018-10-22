Южная Корея, КНДР и США обсуждают демилитаризацию Зоны совместной безопасности

В понедельник проходит второй раунд переговоров представителей КНДР, Южной Кореи и США по демилитаризации Зоны совместной безопасности.

На встрече стороны обсудят операции по разминированию, согласуют графики вывода вооружений и демонтажа постов охраны, а также сокращение количества военнослужащих в Зоне.

Зона совместной безопасности находится на границе Северной и Южной Кореи в Пханмунджоме. Лидеры двух стран ранее достигли договоренности о ее демилитаризации. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвует полковник ВС Чо Ен Ген, со стороны КНДР- полковник Ом Чан Нам, со стороны США — полковник Бурк Хамильтон.

Зона находится непосредственно под юрисдикцией Командования ООН, которое по сути представлено американскими военными.