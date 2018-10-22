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Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
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9:19   22 Октября 2018
Весь мир

Южная Корея, КНДР и США обсуждают демилитаризацию Зоны совместной безопасности

Южная Корея, КНДР и США обсуждают демилитаризацию Зоны совместной безопасности

В понедельник проходит второй раунд переговоров представителей КНДР, Южной Кореи и США по демилитаризации Зоны совместной безопасности.

На встрече стороны обсудят операции по разминированию, согласуют графики вывода вооружений и демонтажа постов охраны, а также сокращение количества военнослужащих в Зоне.

Зона совместной безопасности находится на границе Северной и Южной Кореи в Пханмунджоме. Лидеры двух стран ранее достигли договоренности о ее демилитаризации. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвует полковник ВС Чо Ен Ген, со стороны КНДР- полковник Ом Чан Нам, со стороны США — полковник Бурк Хамильтон.

Зона находится непосредственно под юрисдикцией Командования ООН, которое по сути представлено американскими военными.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #южная корея #пханмунджом

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