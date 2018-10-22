Новое соглашение ОПЕК+ могут подписать 7 декабря

Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, пишет ТАСС. У новой организации будет собственный секретариат со штаб-квартирой в Вене.

Он отметил, что на данный момент у ОПЕК+ нет собственного секретариата, ее деятельность сопровождает секретариат ОПЕК. По словам министра, Россия должна принимать непосредственное участие в этом вопросе, поскольку играет важную роль «как с точки зрения доли в добыче, так и в плане политического влияния».

На данный момент общая производительность стран ОПЕК+ составляет примерно 20 миллионов баррелей в сутки. Россия дает 11 миллионов баррелей. Аль-Фалех заявил, что новое соглашение будет бессрочным. Кроме того, в нем не будет указан целевой уровень добычи.

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2016 года. В документе шла речь о снижении совокупной добычи 24 стран на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Это было необходимо для удаления избытка предложения нефти, которое обрушило рынок в 2014 году.