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Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

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8:34   22 Октября 2018
Весь мир

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Министр  энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что цена нефти в будущем году может превысить 100 долларов за баррель. Это может произойти поскольку на рынке сохраняется неопределенность с объемом поставок из-за угрозы санкций против Ирана и падения поставок из других стран.

Он отметил, что в октябре добыча нефти в Саудовской Аравии составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки, пишет ТАСС. При необходимости этот показатель может достичь 12 миллионов баррелей. Однако, по словам министра, страна не сможет возместить необходимый объем, если с рынка исчезнет три миллиона баррелей.

Аль-Фалех также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу с июля с целью восполнить падающее предложение и избежать нового роста цен.

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Автор: Виктория Разумовская
#нефть #саудовская аравия #весь мир #экономка

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