Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что цена нефти в будущем году может превысить 100 долларов за баррель. Это может произойти поскольку на рынке сохраняется неопределенность с объемом поставок из-за угрозы санкций против Ирана и падения поставок из других стран.

Он отметил, что в октябре добыча нефти в Саудовской Аравии составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки, пишет ТАСС. При необходимости этот показатель может достичь 12 миллионов баррелей. Однако, по словам министра, страна не сможет возместить необходимый объем, если с рынка исчезнет три миллиона баррелей.

Аль-Фалех также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу с июля с целью восполнить падающее предложение и избежать нового роста цен.