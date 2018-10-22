Саудовская Аравия поднимет нефтедобычу до 11 миллионов баррелей в сутки

Нефтедобыча в Саудовской Аравии в ближайшее время увеличится с 10,7 млн до 11 млн баррелей в сутки, также обсуждается вероятность роста дополнительных мощностей с 12 до 13 млн баррелей в сутки, рассказал в интервью ТАСС министр энергетики страны Халед аль-Фалех.

Данное решение потребует постепенных вложений в размере от 20 до 30 млрд долларов. Такова стоимость капитальных затрат на каждый миллион баррелей дополнительных мощностей, отметил аль-Фалех.