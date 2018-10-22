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 Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Два зека сбежали из колонии-поселения под Иркутском
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

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9:13   22 Октября 2018
Весь мир

Саудовская Аравия поднимет нефтедобычу до 11 миллионов баррелей в сутки

Саудовская Аравия поднимет нефтедобычу до 11 миллионов баррелей в сутки

Нефтедобыча в Саудовской Аравии в ближайшее время увеличится с 10,7 млн до 11 млн баррелей в сутки, также обсуждается вероятность роста дополнительных мощностей с 12 до 13 млн баррелей в сутки, рассказал в интервью ТАСС министр энергетики страны Халед аль-Фалех.

Данное решение потребует постепенных вложений в размере от 20 до 30 млрд долларов. Такова стоимость капитальных затрат на каждый миллион баррелей дополнительных мощностей, отметил аль-Фалех.

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Автор: Мария Милкевич
#саудовская аравия #нефтедобыча #аль-фалех

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