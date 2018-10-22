Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

Глава Красноярского края Александр Усс в понедельник представил новый состав правительства региона. Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор отметил, что было принято решение скорректировать исполнительную власть. Он поблагодарил тех коллег, которые продолжат работу в крае, но уже вне регионального правительства. Речь идет о бывшем министре соцрозвития Галине Пашиновой, экс-зампред правительства Юрии Захаринском и о бывшем министре культуры Елене Мироненко.

Усс заявил, что министерство экономики преобразуют в министерство экономики и регионального развития. Учредят министерство цифрового развития на базе профильного агентства, а также новое агентство по туризму. Замглавы края стал Андрей Недосеков. Он будет представлять интересы региона в Москве.