Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий

Делегация Трудовой партии Кореи 22 октября отправилась в Москву для участия в X Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий. Информация об этом размещена на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Сообщается, что в понедельник посол РФ Александр Мацегора проводил представителей Трудовой партии Кореи во главе с заместителем заведующего международным отделом ЦК ТПК Рю Мен Соном в пхеньянском международном аэропорту Сунан.

Ассамблея пройдет 25–26 октября с участием более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Ключевая задача мероприятия — укрепление сотрудничества, взаимопонимания и доверия между государствами и континентами.