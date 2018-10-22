Мы в соц.сетях:
Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

 «Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс
Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

 Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте
Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

 Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий

Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий
Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

 «Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс
Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

 Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте
Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

 Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий

Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий
8:02   22 Октября 2018
Весь мир

СМИ рассказали о целях предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином

СМИ рассказали о целях предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп рассматривает предстоящую встречу с главой КНР Си Цзиньпином как возможность поладить, пишет Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Накануне South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин и Трамп предварительно договорились о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Портал со ссылкой на источник отмечает, что Трамп думает о о встрече как о восстановлении личных связей с китайским главой, чем о «встрече с подробными обсуждениями».

Другой источник Axios сообщил, что на «среднем уровне» существуют контакты с Китаем, однако «процесс планирования не с стоит переоценивать».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#си цзиньпин #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...