СМИ рассказали о целях предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп рассматривает предстоящую встречу с главой КНР Си Цзиньпином как возможность поладить, пишет Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Накануне South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин и Трамп предварительно договорились о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Портал со ссылкой на источник отмечает, что Трамп думает о о встрече как о восстановлении личных связей с китайским главой, чем о «встрече с подробными обсуждениями».

Другой источник Axios сообщил, что на «среднем уровне» существуют контакты с Китаем, однако «процесс планирования не с стоит переоценивать».