СМИ: Трамп не планирует смягчать пошлины на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп не будет смягчать таможенные пошлины на товары из Китая, сообщает Axios.

Портал со ссылкой на источники сообщает, что Трамп хочет, чтобы китайская сторона «испытывала больше беспокойства».

Президент США полагает, что чем дольше будут существовать тарифы, тем больше у Вашингтона появится рычагов давления на Пекин.

Накануне глава Белого дома заявлял, что США могут нанести тяжелый ущерб экономике Китая, если КНР не пойдет на договоренности по торговым вопросам.

В сентябре США объявили о введении новых пошлин на 200 миллиардов долларов на товары из Китая.