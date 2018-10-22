Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

Вигаудас Ушацкас, бывший посол Евросоюза в РФ, не считает, что Москву можно рассматривать как угрозу для прибалтийских государств, передает газета The Baltic Times.

Об этом он заявил в ходе внутренних дебатов партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», отметив, что Пентагон и НАТО тоже не видят в России угрозы. Ушацкас, который намерен выдвинуться на пост президента Литвы, добавил, что если победит, то увеличит расходы на оборону, но не станет воспринимать Россию как некую угрозу.

Политик считает, что на данный момент нужно поддерживать имеющиеся связи с Москвой. Трудности могут возникнуть лишь из-за человеческого фактора, но риск какого-либо военного конфликта отсутствует.

Ранее о необходимости диалога с РФ заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Евросоюзу, по его мнению, надо поддерживать отношения с Россией, не позволять им ухудшаться, а, напротив, стремиться к их улучшению.