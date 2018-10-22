Мы в соц.сетях:
Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

 «Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс
Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

 Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте
Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

 Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий

Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий
Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

Глава Красноярского края представил новый состав правительства региона

 «Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс
Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

Бывший посол ЕС в РФ: НАТО не считает Россию угрозой для Прибалтики

 Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте
Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Саудовский министр не исключает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

 Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий

Представители КНДР вылетели в Москву на Генассамблею азиатских политических партий
7:21   22 Октября 2018
Весь мир

Ущерб от землетрясения в Индонезии составил около миллиарда долларов

Ущерб от землетрясения в Индонезии составил около миллиарда долларов

Прямой экономический ущерб от землетрясения в Индонезии составил 911 миллиона долларов, сообщает Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны.

Jakarta Post отмечает, что в результате удара стихии погибли 2256 человек, еще 4612 пострадали. Без крова остались 223,7 тысяч жителей островного государства.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк намерен выделить до миллиарда долларов в качестве финансовой помощи Джакарте для ликвидации последствий сентябрьских землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#землетрясение #индонезия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...