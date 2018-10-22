Ущерб от землетрясения в Индонезии составил около миллиарда долларов

Прямой экономический ущерб от землетрясения в Индонезии составил 911 миллиона долларов, сообщает Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны.

Jakarta Post отмечает, что в результате удара стихии погибли 2256 человек, еще 4612 пострадали. Без крова остались 223,7 тысяч жителей островного государства.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк намерен выделить до миллиарда долларов в качестве финансовой помощи Джакарте для ликвидации последствий сентябрьских землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси.