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7:22   22 Октября 2018
Россия

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

«Настоящее головотяпство»: В Горно-Алтайске случился мусорный коллапс

Мусорный коллапс случился в Горно-Алтайске в начале октября по причине смены оператора по вывозу отходов, губернатор Республики Алтай Александр Бердников заявил, что накажет виновных за «головотяпство», передает пресс-служба правительства.

Горно-Алтайск — единственный город региона — оказался завален мусором. Ранее утилизацию отходов осуществляли частные структуры, но в соответствии с федеральным законом в республике заработал региональный оператор по сбору и переработке мусора. Предыдущая организация уже остановила свою деятельность, а новая еще не везде начала работу.

Глава региона заявил, что направил в городской и районный бюджет дополнительные средства для закупки необходимого оборудования, чтобы наладить работу регионального оператора.

«Хочу заверить горожан, что в ближайшее время работа наладится… Кто допустил данную ситуацию, понесет наказание, вплоть до оргвыводов. Такое недопустимо, это настоящее «головотяпство», — заявил Бердников.

Горожане сообщают, что в некоторых местах мусор не вывозили почти две недели. Мусорные контейнеры превратились в очаг антисанитарии, повсюду валяются бытовые отходы, их распространяет ветер и растаскивают уличные собаки.

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Автор: Мария Милкевич
#бердников #горно-алтайск #мусорный коллапс

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