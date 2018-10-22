СМИ рассказали подробности убийства саудовского журналиста Хашогги

Убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги задушили случайно, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве королевства.

По данным агенства, убийство журналиста спланировано не было. Эр-Рияд отправил в Турцию 15 человек, которые должны были уговорить Хашогги вернуться. В ходе встречи ему стали угрожать, пообещав похитить, накачав наркотиками.

Журналист стал сопротивляться и звать на помощь, из-за чего группа запаниковала. Источник отмечает, что Хашогги попытались зажать рот и случайно задушили, не рассчитав силы.

Для скрытия ошибки убийцы завернули тело Хашогги в ковер и вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии, передав его стамбульскому «соратнику», который должен был избавиться от тела.

Затем один из преступников вышел из консульства в одежде задушенного, чтобы камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Хашогги якобы выходит из здания консульства.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в Эр-Рияде сообщал, что Хашогги умер вследствие удушающего захвата. Подробностей убийства не раскрывалось.