В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

Прокуратура республики сообщает, что вопреки требованиям запрета на участие в управлении коммерческой организацией, должностное лицо являлось действующим совладельцем одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Ведомство отмечает, что доля участия заместителя министра в уставном капитале юрлица составляла 25 процентов.

Должностному лицу был объявлен выговор. После этого он покинул состав участников юридического лица.