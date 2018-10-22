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6:48   22 Октября 2018
Россия

В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

Прокуратура республики сообщает, что вопреки требованиям запрета на участие в управлении коммерческой организацией, должностное лицо являлось действующим совладельцем одного из обществ с ограниченной ответственностью. 

Ведомство отмечает, что доля участия заместителя министра в уставном капитале юрлица составляла 25 процентов.

Должностному лицу был объявлен выговор. После этого он покинул состав участников юридического лица.

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Автор: Олег Королев
#чиновник #якутия #заммминистра

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