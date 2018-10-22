В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме
Прокуратура республики сообщает, что вопреки требованиям запрета на участие в управлении коммерческой организацией, должностное лицо являлось действующим совладельцем одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Ведомство отмечает, что доля участия заместителя министра в уставном капитале юрлица составляла 25 процентов.
Должностному лицу был объявлен выговор. После этого он покинул состав участников юридического лица.