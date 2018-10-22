Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

В интернете появилась видеозапись с двумя украинскими Су-25М1, которые пролетели над аэродромом на сверхмалой высоте.

На кадрах видно, что один из самолетов почти не коснулся дном взлетно-посадочной полосы.

Неизвестно, где снималось видео. Однако агенство Bloomberg предполагает, что, исходя из числа транспортных самолетов Ил-76МД, это могло произойти на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в запорожском Мелитополе.

Ранее в интернете появилась видеозапись пролета украинского Су-25. Штурмовик пролетел на предельно малой высоте над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области.