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Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

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6:28   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

В интернете появилась видеозапись с двумя украинскими Су-25М1, которые пролетели над аэродромом на сверхмалой высоте.

На кадрах видно, что один из самолетов почти не коснулся дном взлетно-посадочной полосы.

Неизвестно, где снималось видео. Однако агенство Bloomberg предполагает, что, исходя из числа транспортных самолетов Ил-76МД, это могло произойти на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в запорожском Мелитополе.

Ранее в интернете появилась видеозапись пролета украинского Су-25. Штурмовик пролетел на предельно малой высоте над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области.

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Автор: Олег Королев
#украина #су-25 #авиучения

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