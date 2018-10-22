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6:03   22 Октября 2018
Россия

Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков

Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков

Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе районе железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Одному из них удалось выплыть.

Спасатели при обследовании русла реки Горин и  и береговой полосы были найдены тела пропавших 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины. Их нашли в заломе в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста.

На данный момент идут поиски 30-летнего мужчины. В операции задействованы 14 человек и пять единиц техники.

По информации краевого СКР, все трое пропавших утонули. По факту произошедшего проводится проводится проверка.

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Автор: Олег Королев
#лодка #хабаровский край #рыбаки

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