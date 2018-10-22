Мы в соц.сетях:
В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

 Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков

Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков
Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

 ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах
Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

 Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД
В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

В Якутии замминистра привлекли к ответственности за владение долей в фирме

 Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков

Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков
Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

 ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах
Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

 Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД
5:48   22 Октября 2018
Россия

S7 предупредила о риске остановки работы российских авиакомпаний

S7 предупредила о риске остановки работы российских авиакомпаний

Реализация предписания министерства транспорта РФ о переносе серверов для продажи билетов и регистрации на рейс может привести к прекращению работы российских авиакомпаний, сообщил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (S7 Group) Владимир Объедков.

«Ведомости» сообщают, что Объедков в своем письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну предполагает, что такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным и дорогим переходом на другие системы бронирования.

На данный момент три крупных отечественных авиакомпании сотрудничают с иностранными провайдерами. При этом почти все остальные авиаперевозчики работают с российской системой «Сирена-трэвел».

Гендиректор «Сибири» отмечает, что российские провайдеры не соответствуют нужным требованиям. Он отмечает, что российские системы пока не способны обеспечить работу в в глобальных авиационных альянсах, участниками которых являются S7 и «Аэрофлот».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#билеты #авиаперевозчики #s7 #российские авиакомпании

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...