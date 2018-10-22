S7 предупредила о риске остановки работы российских авиакомпаний

Реализация предписания министерства транспорта РФ о переносе серверов для продажи билетов и регистрации на рейс может привести к прекращению работы российских авиакомпаний, сообщил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (S7 Group) Владимир Объедков.

«Ведомости» сообщают, что Объедков в своем письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну предполагает, что такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным и дорогим переходом на другие системы бронирования.

На данный момент три крупных отечественных авиакомпании сотрудничают с иностранными провайдерами. При этом почти все остальные авиаперевозчики работают с российской системой «Сирена-трэвел».

Гендиректор «Сибири» отмечает, что российские провайдеры не соответствуют нужным требованиям. Он отмечает, что российские системы пока не способны обеспечить работу в в глобальных авиационных альянсах, участниками которых являются S7 и «Аэрофлот».