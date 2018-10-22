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Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД
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Под Хабаровском нашли тела двух пропавших рыбаков
Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

Украинские Су-25 опасно пролетели на сверхмалой высоте

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Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

Япония надеется на справедливость и прозрачность в деле по убийству Хашогги

 Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД
6:59   22 Октября 2018
Весь мир

Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Японские власти будут пристально наблюдать за ситуацией вокруг намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также ответными действиями Москвы.

Об этом сообщил 22 октября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабмина Японии Есихидэ Суга.

Япония считает, что ДРСМД  играет важную роль в области контроля за вооружениями и разоружением и серьезно влияет на мировую безопасность.

Суга не уточнил, собирается ли Япония затрагивать тему договора на двусторонних консультациях с Штатами, добавив лишь, что Токио и Вашингтон «обмениваются мнениями по различным вопросам, включая безопасность и ядерное разоружение».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #япония #дрсмд #суга

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