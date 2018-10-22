Власти Японии будут пристально следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Японские власти будут пристально наблюдать за ситуацией вокруг намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также ответными действиями Москвы.

Об этом сообщил 22 октября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабмина Японии Есихидэ Суга.

Япония считает, что ДРСМД играет важную роль в области контроля за вооружениями и разоружением и серьезно влияет на мировую безопасность.

Суга не уточнил, собирается ли Япония затрагивать тему договора на двусторонних консультациях с Штатами, добавив лишь, что Токио и Вашингтон «обмениваются мнениями по различным вопросам, включая безопасность и ядерное разоружение».