Генералы КНДР и Южной Кореи встретятся 26 октября на границе

Северная и Южная Корея определили дату проведения военных переговоров между генералами, они назначены на 26 октября в пограничном пункте Пханмунджом, передает 22 октября Министерство обороны Республики Корея.

К соглашению о проведении контактов между генералами страны пришли в сентябре в Пхеньяне, министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соответствующий договор.

От КНДР на встречу прибудет генерал-майор Ан Ик Сан, от Республики Корея — генерал-майор Ким До Гюн.

Генералы, в частности, обсудят предложения по созданию и деятельности совместной военной комиссии Южной и Северной Кореи по общему поиску в демилитаризованной зоне останков солдат, погибших в период Корейской войны 1950–1953 годов.