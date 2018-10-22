Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

В конце июня Маск объявил о начале постройки туннеля. Строительством занимается его компания - The Boring Company.

На своей странице в Twitter бизнесмен написал, что первый туннель почти завершен. По его словам, открытие состоится 10 декабря. Также он отметил, что в тестовом режиме в туннеле можно будет разгоняться до 250 километров в час.

Маск основал буровую компанию в конце 2016 года. План Маска подразумевает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса и на Восточном побережье. На следующем этапе не исключается создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.