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 Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

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 Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре
5:27   22 Октября 2018
Весь мир

Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

В конце июня Маск объявил о начале постройки туннеля. Строительством занимается его компания - The Boring Company.

На своей странице в Twitter бизнесмен написал, что первый туннель почти завершен. По его словам, открытие состоится 10 декабря. Также он отметил, что в тестовом режиме в  туннеле можно будет разгоняться до 250 километров в час.

Маск основал буровую компанию в конце 2016 года. План Маска подразумевает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса и на Восточном побережье. На следующем этапе не исключается создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

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Автор: Олег Королев
#лос-анджелес #илон маск #boring company

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